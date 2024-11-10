MSB: Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Fotoğraf: Arşiv

ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Son Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara’da yapıldı.

Gara bölgesinde tespit edilen 3 ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.” denildi.

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