MSB: Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Son operasyon Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara’da yapıldı.



Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.” denildi.