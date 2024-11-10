MSB: Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Fotoğraf: Arşiv
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Son operasyon Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara’da yapıldı.
Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.” denildi.
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