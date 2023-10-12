MSB: Gazze'ye insani yardıma hazırız

Hamas İsrail çatışması sürerken bölgedeki durum Ankara'nın yakın takibinde.



Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları kuşatma altındaki Gazze'ye insani yardım ve bölgeden tahliyeler için TSK'nın her türlü hazırlığı tamamladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktif vermesi halinde harekete geçilebileceğini belirtti.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracını düşüren ABD F-16'snın İncirlik'ten kalktığı yönündeki iddiaları da yalanladı. Amerikan F-16'sının Ürdün'den kalktığı bilgisi paylaşıldı.



Ve terörle mücadele. Milli Savunma Bakanlığındaki toplantıda İçişleri Bakanlığı'na dönük saldırının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarının sonuçları paylaşıldı.



Toplantıda "Kesintisiz şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 252 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır." bilgisi paylaşıldı