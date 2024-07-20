MSB: "Göktürk-1 uydusu Kıbrıs’taki kardeşlerimizi gururla selamlıyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları’nı ve Kıbrıs’taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor” paylaşımında bulundu.

MSB: "Göktürk-1 uydusu Kıbrıs’taki kardeşlerimizi gururla selamlıyor"

Milli Savunma Bakanlığı (), sosyal medya hesabından uzaydaki gözümüz Göktürk-1 Uydusu'ndan bir görüntü paylaştı. Uzaydan çekilmiş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () bayraklarının yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü’nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor. Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları’nı ve Kıbrıs’taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor.”

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