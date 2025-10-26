MSB: Hakkari sınırında 36 kilo altın ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de hudut hattında 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.
Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.