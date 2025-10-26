MSB: Hakkari sınırında 36 kilo altın ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de hudut hattında 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildiğini duyurdu.

MSB: Hakkari sınırında 36 kilo altın ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

Son olarak hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma ve 51 paket sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...