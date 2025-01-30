MSB heyeti Şam'a gitti

Suriye'nin yeni yönetimiyle Şam'da ilk askeri temas gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) üst düzey bir heyet Şam'a gitti. Heyet, Suriye Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede hem terörle ortak mücadele, hem de Suriye'nin güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

MSB heyeti Şam'a gitti

heyeti, geçtiğimiz çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve beraberindeki heyetle görüştü.

Heyetin başkanlığını, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ yaptı.

Görüşmede hem Suriye hem de için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Askeri heyetler arasında görüşmelerin ilerleyen dönemde devam edeceği vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Milli Savunma Bakanlığı, hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son verileri de paylaştı.

Operasyonlarda son bir hafta içinde 57 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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TEĞMENLER İÇİN KARAR GÜNÜ

kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenlerle idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER ALIM SÜRECİ

Kaynaklar, Eurofighter savaş uçağı temin süreçlerine ilişkin son durumu da anlattı.

40 Eurofighter uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı'nın, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve uçakları üreten konsorsiyuma gönderildiği belirtildi.

Kaynaklar, "Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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