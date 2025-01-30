MSB heyeti Şam'a gitti

MSB heyeti, geçtiğimiz çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve beraberindeki heyetle görüştü.



Heyetin başkanlığını, Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ yaptı.



Görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



Askeri heyetler arasında görüşmelerin ilerleyen dönemde devam edeceği vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



Milli Savunma Bakanlığı, hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son verileri de paylaştı.



Operasyonlarda son bir hafta içinde 57 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.