MSB: Hudut hattında 18 kilo 544 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama tarama faaliyetlerine devam etti.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 18 kilo 544 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi." denildi.



Açıklamada hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğünün altı çizildi.