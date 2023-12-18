MSB: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu 46 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ ve 2'si PKK mensubu 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu 46 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (), terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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