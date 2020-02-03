MSB: İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."



ALTUN: DEVLETİMİZ BU KALLEŞ SALDIRININ HESABINI SORACAKTIR



İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştığı mesajda şehitler için Allah'tan rahmet dilerken, "Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır" dedi.



Altun, "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" mesajını paylaştı.

İBRAHİM KALIN: ASKERLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.

İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir.

Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.

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