MSB: Irak ve Katar'daki birlik ve unsurlarımızda olumsuz durum yok

İran'ın ABD üslerini hedef aldığı Katar ve Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait de üsler bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamada, "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır denildi.

"Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.



