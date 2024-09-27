MSB: Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirlen operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve ’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit edilen 21 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen bir PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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