MSB: Irak ve Suriye’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak ve Suriye’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

TSK, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.

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