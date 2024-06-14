MSB: Irak ve Suriye’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



TSK, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.