MSB: Irak ve Suriye’de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak ve Suriye’de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 7 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı

Yer: Bilecik! Evinde cansız bedeni bulundu

Yer: Bilecik! Evinde cansız bedeni bulundu

Söke’de meyve sineği ile mücadele sürüyor

Söke’de meyve sineği ile mücadele sürüyor

Sinop’ta silah kaçakçılarına operasyon

Sinop’ta silah kaçakçılarına operasyon

Kırklareli’de kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2024

Son dakika Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem Çanakkale'de nerede oldu? Çanakkale deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...