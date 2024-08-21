MSB: Irak ve Suriye’de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 7 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlık açıklamasında, “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.