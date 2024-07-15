MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığın'dan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi.



Bakanlık, paylaşımında "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadelerini kullandı.