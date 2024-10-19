MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki operasyonlarda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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