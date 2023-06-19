MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi.
Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Ele geçirilenler arasında; 2 piyade tüfeği, 1 el bombası, 180 mermi, 1 roketatar mermisi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, 1 fotoğraf makinesi ve çeşitli yaşam malzemesi yer aldı.
Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2023
Ele geçirilenler arasında;
▪️2 adet M-16 piyade tüfeği,… pic.twitter.com/SQsmKlS2Vm
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