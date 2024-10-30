MSB: Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık açıklamasında, “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.” denildi.
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