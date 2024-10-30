MSB: Irak’ın kuzeyinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için operasyon düzenlendi.



Operasyonda 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlık açıklamasında, “Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.” denildi.