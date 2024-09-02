MSB: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait 20 hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK/KCK'ye ait 20 hedefi vurduğunu açıkladı.

MSB: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait 20 hedef vuruldu

, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'a hava harekatı düzenlendiğini ve 20 hedefin imha edildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, harekatta çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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