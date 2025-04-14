MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. . Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temin faaliyeti 21 - 30 Nisan 2025 (23, 24 ve 25 Nisan 2025 tarihleri ve hafta sonu hariç) tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/ANKARA) adresinde icra edilecek. Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte (başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler dışında belge talep edilmemektedir) sınav merkezinde hazır bulunacaklar.

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR ÖNEMLİ NOKTALAR



Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek olup başvuru şartlarını taşımayan/evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların temin süreci işlemleri hangi aşamasında olursa olsun iptal edilecek.



Adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi adayların kendi sorumluluğundadır. Adres ve iletişim bilgileri güncellemesine ihtiyaç duyan adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Tercih İşlemleri/Bilgilerim sekmesinden güncelleme işlemlerini yapabilecek.



Adaylar temin faaliyetine ilişkin bilgi taleplerini, https://personeltemin.msb.gov.tr adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Tercih İşlemleri/Çağrı Takip sekmesinden yapabilecektir.