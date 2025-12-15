MSB: Karadeniz'de insansız hava aracı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan kontrolden çıktığı anlaşılan bir İHA'nın F-16'lar tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.

Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir.

Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

KARADENİZ'DE GEMİLERE SALDIRILAR

28 Kasım'da Rusya ait Virat ve Kairos isimli Gambia bayraklı iki gemi saldırıya uğramıştı. İnsansız deniz araçlarıyla yapılan bu saldırıları Ukrayna üstlenmişti.

2 Aralık tarihinde de Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı taşıdığı belirtilen bir tanker yine insansız deniz aracı tarafından vurulmuştu.