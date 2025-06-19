MSB kaynakları: İran'dan Türkiye'ye kontrolsüz göç yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), basın bilgilendirme toplantısı vardı.



İsrail-İran savaşına ilişkin MSB kaynakları önemli açıklamalarda bulundu.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI



MSB kaynakları, İsrail-İran çatışmasına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:



“İran’ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran’a saldırmıştır.



İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik saldırgan politikaları bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır.İsrail’in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir.

İsrail’in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır.



Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir.”

İRAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ DALGASI İHTİMALİ

Bakanlık kaynakları, İsrail’in İran’a yönelik hava harekâtları sürerken İran’dan Türkiye’ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görevinin başında olduğunu ifade etti.

Kaynaklar, "İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır." dedi.

"Söz konusu iddialar, dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır." denilen açıklamada sınır bölgelerinin yakından takip edildiği aktarıldı.



"Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir." denildi.

TÜRKİYE’NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ



Bakanlık kaynakları, İsrail-İran çatışması sürerken Türkiye’nin hava savunma sistemine ilişkin sorular üzerine “Türkiye’nin hava ve füze savunmasını, çok katmanlı ve bir bütünlük halinde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir. Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistem ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL UÇAKLARININ TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL ETTİĞİNE DAİR HABERLER

Bakanlık kaynakları, İsrail uçaklarının İran’a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine iddialarını yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır.”

