MSB kaynakları: Karadeniz'de durdurulan tahıl denetimi yeniden başladı

Karadeniz'de durdurulan tahıl denetimi, Türkiye'nin girişimiyle yeniden başladı.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarınca yapıldı.

Bu arada Ukrayna'nın Yeniden İnşa Bakanlığı, Rusya'nın gelen gemileri kaydetmeyi reddederek Karadeniz'deki tahıl anlaşmasını durdurduğunu bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bilfiil durdurdu.

Bakanlık açıklamasında, Rusya'nın tahıl girişimini bir kez daha etkili bir şekilde durdurduğu belirtilerek, "Bu yaklaşım, mevcut anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor." ifadesi kullanıldı.

90 geminin Ukrayna limanlarına gitmek için Türkiye karasularında onay beklediği belirtilirken, anlaşmanın 18 Mayıs'ta sona ereceği kaydedildi.

Bu arada Rus haber ajansı Tahıl Koridoru Anlaşması için 4'lü görüşmenin 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu.