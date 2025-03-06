MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, PKK terör örgütünün silahlarını derhal teslim etmesi gerektiğini ve sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.
TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İMRALI'NIN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI
MSB kaynakları tarafından; terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına dair sorular üzerine şunlar kaydedildi:
"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir.
"SÜRECİN UZATILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"
Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır."
BAKAN VE KOMUTANLARDAN ÖZGÜR ÖZEL'E DAVA
Kaynaklar; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kuvvet komutanları hakkındaki ifadeleri sonrasında, komutanların dava açıp açmadığına dair soruları da şöyle yanıtladı:
"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır."
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis grup toplantısında teğmenlerin ihraç edilmesi talebine ret oyu veren Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın emekliliğini istemesini gündeme taşımıştı.
CHP lideri Özel, Tevfik Algan'a Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının mobbing yaptığını ve istifaya zorlandığını iddia etmişti.
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