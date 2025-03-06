MSB kaynakları: PKK derhal silahlarını teslim etmeli

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İMRALI'NIN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

MSB kaynakları tarafından; terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına dair sorular üzerine şunlar kaydedildi:

"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır. Örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların, terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir.

"SÜRECİN UZATILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır."