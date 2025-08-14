MSB kaynakları: SDG şartları yerine getirmedi

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) bugün basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Suriye başlığında önemli mesajlar veren MSB kaynakları, 10 Mart'ta Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG'nin anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmediğini vurguladı.



"Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir." ifadelerini kullanan MSB kaynakları, "SDG’nin 08 Ağustos’ta Haseke’de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır." dedi.



MSB kaynakları şöyle devam etti:



Suriye hükümetinin “Tek Devlet, Tek Ordu” çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye’nin inşasıdır.



Biz en başından itibaren Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz."



SURİYE İLE İMZALANAN “ORTAK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MUTABAKAT MUHTIRASI”



Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Suriyeli mevkidaşı ile imzaladığı “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası”nın içeriğine dair de açıklama yaptı.



Suriye'nin terörle mücadelesine destek kararlılığının altını çizen Bakanlık kaynakları, "Söz konusu muhtıra ile askeri eğitim ve işbirliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askerî teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir." dedi.

