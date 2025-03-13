MSB kaynakları: Suriye-SDG anlaşmasının nasıl uygulanacağını takip edeceğiz

Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşma Ankara’da yakından takip ediliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu anlaşmanın nasıl uygulanacağının yakından takip edileceğini bildirdi. Türkiye ’nin terörle mücadeledeki kararlılığının süreceğini kaydeden kaynaklar, önümüzdeki günlerde Ankara’dan Şam’a bir ziyaret gerçekleşeceğini de bildirdi. Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin kısa süre içinde Şam’a gideceğini ifade etti.

EUROFIGHTER İÇİN 40 UÇAKLIK TEKLİF GELDİ



Bakanlık kaynakları ayrıca, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına ilişkin İngiltere’den resmi teklifin geldiğini bildirdi.



İngiltere’nin 40 uçak için resmi teklif yaptığını belirten kaynaklar, şartların incelendikten sonra karşı teklif yapılacağını kaydetti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE MESAJ



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Avrupa Birliği’ne yönelik mesajlar da verdi.



Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden kaynaklar, Ankara’nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeleri aktardı.



Terörle mücadele operasyonları kapsamında bilgi veren Aktürk, “Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir.” dedi.