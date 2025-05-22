MSB heyetinden Suriye temasları: "Terörle mücadele ele alındı"

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bakanlık kaynakları, devam eden terörle mücadele operasyonları ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bakanlık heyetinin Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kaynaklar bu ziyarette; Türkiye ve Suriye arasında savunma alanında iş birliğini güçlendirilmesi, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında koordinasyonu geliştirme ile terörle mücadelede iş birliği konularının ele alındığını bildirdi.

Bakanlık kaynakları, son ziyaretin iki ülkenin normalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE-İSRAİL ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI

Bakanlık kaynaklarına Türkiye-İsrail Çatışmasızlık Mekanizması ile ilgili sorular da yöneltildi.

Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda teknik görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'yi AB savunma projelerinin dışında bırakma çabası içinde olduğunu da kaydetti.

Türkiye'nin bölgesindeki kritik rolü ve Avrupa güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabaların başarısız olmaya mahkum olduğunu kaydeden kaynaklar, Türkiye'yi dışlamaya yönelik tutum sergilemenin iyi niyetli ve akıllıca olmadığını belirtti.