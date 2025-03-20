MSB Kaynakları: Terör örgütü kongre tarihini bir an önce açıklamalı

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak Savunma Bakanlıklarında askeri danışman ve irtibat personeli görevlendirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'nin aciliyet gerektiren ihtiyaçlarının tespiti ve çözümü noktasında karşılıklı olarak Savunma Bakanlıklarında askeri danışman/irtibat personeli görevlendirilebilir. Ayrıca Türkiye olarak, Yeni Suriye Hükümetinin SDG ile vardığı mutabakat ile ilgili sahada yapılması gerekenlere yönelik beklentilerimiz ve çekincelerimiz muhataplarımıza iletilmiştir."

İMRALI'NIN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI



Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine ilişkin olarak, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini biran önce açıklamalıdır." ifadesini kullandı.



TÜRKİYE F-35 PROJESİNE DÖNECEK Mİ?



F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki konularındaki son duruma ilişkin soruları cevaplayan kaynaklar, şunları anlattı:



"Biz müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamasını doğru bulmadığımızı defaatle ifade ettik. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesi değerlendirilecektir. F-16 Blok 70 uçağı tedarik projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülmektedir. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik, BAE Systems firmasından alınmış olan resmi fiyat teklifi değerlendirilmekte olup Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve BAE Systems temsilcileri ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir."



ISPARTA'DA SOMALİLİ ASKERLERİN KAVGASI



Bakanlık kaynakları, Isparta'da eğitim alan Somalili askerlerin kendi aralarında çıkan kavgayla ilgili sorular üzerine, şu bilgileri paylaştı:



"17 Mart'ta 40'ıncı Komando Tugay Komutanlığı'nda Komando Temel Eğitimi gören Somali Silahlı Kuvvetler personeli arasında oynanan futbol maçında kavga çıkmıştır. Biri ağır olmak üzere toplam 51 Somali personeli yaralanmıştır. Olaya müdahale eden bazı personelimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Konunun araştırılması maksadıyla heyet görevlendirilmiştir. Eğitimlerini tamamlayan Somalili askerler ülkelerine gönderilmiştir."

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ



Avrupa güvenlik mimarisi ve Türkiye'nin katkılarına ilişkin soruları da yanıtlayan kaynaklar, şunları kaydetti:



"Ülkemizin Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri Avrupa'nın beklentilerine göre değil, milli hak ve menfaatlerimize göre belirlenecektir. Ülkemiz, Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar için vazgeçilmez bir aktör haline gelmiştir. Bu çerçevede ülkemiz Avrupa güvenliğine de milli hak ve menfaatlerimize uygun olarak gereken katkıyı sağlamaya devam edecektir."



21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son bir haftada 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 70 şüphelinin yakalandığını, 977 şüphelinin ise hududu geçemeden engellendiğini söyledi.



Aktürk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili de "İsrail, Gazze’ye yönelik yoğun saldırıları yeniden başlatarak uluslararası hukuku ve insani değerleri bir kez daha ayaklar altına almıştır." dedi.



Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, "ABD'de gerçekleştirilen Red Flag Karma Hava Harekatı ile 20-27 Mart tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Steadfast Foxtrot tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında İspanya'da yapılacak Dynamic Mariner ile 28 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ABD'de gerçekleştirilecek Green Flag tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır." dedi.

