MSB kaynaklarından açıklama: TSK, Fırat'ın doğusuna operasyon yapacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı.



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk ve bakanlık kaynakları gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE, SURİYE HALKININ YANINDA"



Bakanlık kaynakları, Baas rejiminin devrilmesiyle Suriye’de artık yeni bir döneme girildiğini vurguladı. Kaynaklar, “Türkiye dün olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanındadır. Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edecektir.” açıklamasında bulundu.



Bölgedeki terörist grupların her adımlarının yakından takip edildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Bölgedeki terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.” ifadelerini kullandı.



TSK OPERASYON YAPACAK MI?



Bakanlık kaynakları, TSK’nın veya SMO’nun Fırat’ın doğusundaki PKK/YPG’ye operasyon hazırlığı içerisinde olduğuna dair haberle ilgili şunları söyledi:



“Terör örgütünün sınırlarımıza ve Suriye’deki harekât bölgelerimize yönelik tehdit durumu devam etmektedir. PKK/YPG terör örgütü silah bırakana, içindeki yabancı savaşçılar Suriye’yi terk edene kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımız ve tedbirlerimiz devam edecektir. Suriye’deki yeni yönetim ve onun ordusu olan Suriye Milli Ordusu’nun Suriye halkı ile birlikte terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen bölgeleri kurtaracağına inanıyoruz.”



“DİL SÜRÇMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”



Bakanlık kaynakları, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün yaptığı bir açıklamada Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG/SDG arasında ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığına dair açıklamasına ilişkin “Türkiye olarak herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Yapılan açıklamayla ilgili bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz” dedi.



SURİYE’DEKİ RUS VARLIĞI



Bakanlık kaynakları, Suriye’deki Rus unsurlarının Libya’ya kaydırıldığına dair basında çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi:



“Rusların Suriye’deki varlığıyla ilgili şuan için belirsizlik var. Ama bir Rus yetkilinin Suriye’deki yeni yönetimle görüştüklerine dair açıklamaları mevcut. Bazı Rus gemilerinin ve sistemlerinin Libya’ya götürüldüğüne ilişkin haberleri biz de yakından takip ediyoruz. Bunların kalıcı mı yoksa geçici olarak mı Libya’ya intikal ettiklerini zaman gösterecek.”

ABD’YE GKRY TEPKİSİ



Bakanlık kaynakları, ABD’nin Akdeniz’de yapacağı tatbikatlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni de dahil etme kararına tepki gösterdi. ABD’nin adadaki hassas dengeleri bozacak adımlar atmayı sürdürdüğünü belirten kaynaklar, “Biz bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. KKTC’nin güvenliği için her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

"DUYMAMAZLIKTAN GELDİLER"



ABD’nin Suriye’de terör örgütü DAEŞ’i gerekçe gösterip, terör örgütü PKK/YPG’yi desteklemeyi sürdürdüğünü belirten kaynaklar, şu değerlendirmeleri yaptı:



“Biz uzun yıllardır ABD’ye aynı şeyleri söylüyoruz. DEAŞ terör örgütü ile mücadele konusunda ortak mücadele için kendi kuvvetlerimizi tahsis edebileceğimizi ifade ediyoruz. Ama şuana kadar bu konuda duymamazlıktan geldiler.



Sayın bakanımızın da ifade ettikleri gibi son yıllarda DEAŞ terör örgütünün Suriye’de bir saldırısı veya faaliyeti ne görüldü, ne de duyuldu. ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele söylemleri; bir diğer terör örgütü olan PKK/YPG ile işbirliğini sürdürebilmenin bir kılıfı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD’nin de pozisyonunu tekrar değerlendirmesini bekliyoruz.”

BİR HAFTADA 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeler de paylaşıldı.



Tuğamiral Aktürk, son bir hafta içerisinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 2 bin 959 olduğu belirtildi.