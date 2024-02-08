MSB kaynaklarından F-16 açıklaması: ABD Kongresi’nde sessizlik sürüyor, olumsuzluk beklenmiyor

ABD’NİN TÜRKİYE’YE F-16 SATIŞI



Bakanlık kaynakları, ABD Kongresi’ne sunulan ve Türkiye’ye F-16 satışını engellemeyi amaçladığı iddia edilen öneriyle ilgili, “Kongre’deki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir.” dedi.



GÜLER’İN IRAK ZİYARETİ



Bakanlık kaynakları, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ziyaretine ilişkin detay verebilir misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:



“Ülkemiz tarafından bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir diplomatik çaba sarf edilmektedir. Bu çalışmanın bir kanadı olan askeri diplomasi faaliyetleri de Sayın Bakanımız ve bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu ziyarette son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak ve menfaatleri konuları görüşülmüştür. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir.”



ASFAT VE OYAK’IN ZIRH ÇELİĞİ ÜRETİMİ



MSB kaynakları, ASFAT ve OYAK tarafından yerli ve milli olarak üretilen zırh çeliği hakkında, “İki yıl gibi bir süre içerisinde denizaltılar için önceki senelerde ithal edilen çelikler artık millileştirilmiş oldu. Dünyada bu çeliği üretebilen sayılı ülke var. Tedarik edilen denizaltı çeliklerinin ASFAT tarafından Türk Loydu'na sertifikalandırılarak test blokları inşasında kullanılması planlanmaktadır.” bilgisini verdi.