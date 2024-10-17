MSB kaynaklarından, Kilis yakınlarına düşen roketle ilgili açıklama

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, tehditleri sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadele kapsamındaki operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, "Son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 2 bin 194 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur." dedi.



PENÇE KİLİT'TE SON DURUM



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör yuvalarına kilit vurmaya devam ettiğini ifade eden Aktürk, Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda ve devam eden arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve ilk yardım malzemesini ele geçirdiğini aktardı.



Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı'nın büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar toplam 3 bin 94 mayın ve EYP imha edilmiş, 1256 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 937'si ağır silah olmak üzere 2 bin 333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 881 bin 445 mühimmat ele geçirilmiştir. Kaynağında, sürekli ve kapsamlı icra esaslarıyla gerçekleştirdiğimiz Pençe-Kilit Harekatı ile terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini alan hakimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz."

KİLİS YAKINLARINA DÜŞEN ROKET

MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün akşam saatlerinde Kilis yakınlarına düşen roket ile ilgili çıkan haberler hakkındaki soruları yanıtlayan kaynaklar, "Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir. Dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis'in 12 kilometre güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.



EUROFIGHTER TYPHOON VE F-16 TEDARİKİ



Kaynaklar, Eurofighter Typhoon ve F-16 Viper savaş uçaklarının temin ve tedarik sürecindeki çalışmaların ne durumda olduğuna ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:



"Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir."

