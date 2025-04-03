MSB kaynaklarından Suriye açıklaması: Maksatlı haberlere itibar edilmemeli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki gelişmelerle ilgili maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

MSB kaynaklarından Suriye açıklaması: Maksatlı haberlere itibar edilmemeli

kaynakları ’de yaşandığı iddia edilen gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık kaynakları resmi açıklamalar dışındaki paylaşımların dikkate alınmaması gerektiğini belirterek, "Suriye’de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

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