MSB: Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, "Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.

MSB: Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı:

"Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."


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