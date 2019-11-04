MSB: Kiliseler harekattan etkilenmedi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatına ilişkin bir bilgilendirme açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi.

Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir."