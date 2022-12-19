MSB: Kırmızı bültenle aranan DAEŞ'li terörist sınır hattında yakalandı

Suriye’den Türkiye'ye sızmaya çalışan DAEŞ'li yakalandı. Teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan terör örgütü DAEŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı.

Sınır hattında takip edilen terörist, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DAEŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.