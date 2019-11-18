MSB: KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıldönümününde KKTC bayrağının Rumlar tarafından yakılmasına Milli Savunma Bakanlığı tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada,

''Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.