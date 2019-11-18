MSB: KKTC bayrağının yakılmasını kınıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıldönümününde KKTC bayrağının Rumlar tarafından yakılmasına Milli Savunma Bakanlığı tepki gösterdi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada,
''Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
“Bayrak bir milletin onurudur.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2019
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfTUGL6x5Q