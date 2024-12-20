MSB: Kuzey Irak’ta 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki hava harekatı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.” denildi.

MSB: Kuzey Irak’ta 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki operasyonlar sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde hava harekatı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.” denildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin süreceği vurgulandı.

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