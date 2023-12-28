MSB: Kuzey Irak’ta saldırılar sonrası 71 hedef imha edildi

Asos ve Kandil gibi noktalara da harekatlar düzenlendiği bilgisini paylaşan Aktürk, “Bu operasyonlara ilave olarak planlı ve ani hava harekâtları ile gece gündüz ve her türlü hava şartında sınırlarımızdan yaklaşık 150 kilometre derinlikte bulunan Asos ve Kandil gibi terör yuvalarına harekât icra edilmekte ve teröristlerin barınakları yerle bir edilmektedir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmış, bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir.” şeklinde konuştu.





Sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğu söyleyen Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 138 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.