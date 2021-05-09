MSB: Mağarada sıcak temas sağlandı 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı. Bakanlık önceki saatlerde Kuzey Irak'ta 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

09.05.2021 - 14:02 | Son Güncelleme : 09.05.2021 - 15:53

MSB: Mağarada sıcak temas sağlandı 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması geldi.

MSB'den erken saatlerde yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.

Teröristler, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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