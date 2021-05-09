MSB: Mağarada sıcak temas sağlandı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması geldi.

MSB'den erken saatlerde yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.



Teröristler, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...