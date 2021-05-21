MSB memur alımı ön başvuru sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı ön başvuru sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 6 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamada, " Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Memur Temini 31 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır" denildi.