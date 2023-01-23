MSB: Meşru müdafaa atışları sonucu 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli SAvunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonucu meşru müdafaa atışlarında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: Meşru müdafaa atışları sonucu 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Öncüpınar Hudut Karakolu'na yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi.

'den yapılan açıklamada ''Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 20’ye yükseldi.'' denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...