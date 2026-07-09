MSB: Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları kalkmalı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ) haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, 360 derece güvenlik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Aktürk, "İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olmuştur." ifadelerini kullandı.

Aktürk, zirvenin müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ilişkin müşterek yaklaşımın güçlendirilmesine de önemli katkılar sağladığını vurguladı.

CAATSA YAPTIRIMLARI

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerin en kritik başlıklarından biri olan CAATSA yaptırımları.

ABD Başkanı Donald Trump , CAATSA yaptırımlarıyla ilgili açıklamasında, "Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim. Çok yakından çalışıyoruz, artık vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz." demişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aktürk, "Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır." dedi.

Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Aktürk, "Müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'E YANIT

Aktürk, NATO Zirvesi'nde "ülkesinin tedhit altında" olduğunu iddia eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yanıt verdi.

"Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır." diye konuşan Aktürk, "Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz." diyerek yanıt verdi.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLANDI

MSB, Bedelli askerlik tutarını da duyurdu.

2026 yılının ikinci 6 ayı için 472 bin 653 lira 34 kuruşa yükseldi.