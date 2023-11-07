MSB Muvazzaf Astsubay alımı için başvuru duyurusu paylaştı: MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

Muvazzaf Astsubay adayı başvuru kılavuzu yayınlandı. Binlerce aday Astsubay alımı başvuru sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Adaylar ön başvurularını 27 Kasım 2023 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar ön başvurularını kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2023 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU
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