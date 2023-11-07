MSB Muvazzaf Astsubay alımı için başvuru duyurusu paylaştı: MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Adaylar ön başvurularını kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalıyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2023 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU