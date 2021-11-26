MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı, muvazzaf subay alımı başvuru kılavuzu erişime açıldı.

Adaylar ön başvurularını, 28 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifreleri ile yapabilecekler.

Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

MUVAZZAF SUBAYLIK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Muvazzaf subay adayları için; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik'in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımak.



Sözleşmeli subay adayları için; Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımak.



Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak okul olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olma şartı aranıyor.



Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak, tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartları aranmakta.