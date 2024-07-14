MSB paylaştı! Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

MSB paylaştı! Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara kilit vurmaya devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Ele geçirilenler arasında; 850 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 277 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 adet taarruz el bombası, 9 adet savunma el bombası yer aldı" denildi.

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