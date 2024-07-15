MSB paylaştı: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.



Tespit edilen sığınakta 14 RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 1 RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 30 adet 12,7 milimetre mühimmatı, 7 basma EYP düzeneği, 7 infilaklı fitil ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 17 sevk fişeği, 16 Alpha-fire, 3 eriş mayını, 1 hilti ucu, 2 şemsiye, 2 jelikan, çok sayıda pil bloğu ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

