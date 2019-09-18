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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçilerek operasyonun doğuya doğru genişletildiği ve son dört ayda 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 417 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe operasyonlarındaki son gelişmeleri açıklamak üzere basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü, milletinin egemenlik, bağımsızlık, huzur ve güvenliği için terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.



Mücadelenin başta FETÖ, PKK/KCK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Albay Zincir, bölücü terör örgütünün sınır ötesindeki tahkimli mevzilerini ve barınma alanlarını imha etmek, sınır hattında ve sınır ötesinde bulunan karakol ve üs bölgelerine yapılan silahlı saldırı ve tacizlerini engellemek, azami teröristi etkisiz hale getirmek için Hakurk bölgesinde Pençe operasyonunun başlatıldığını hatırlattı.



Komando tugaylarının 27 Mayıs'ta topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin atışlarıyla başlattığı operasyonun 12 Temmuz'da genişletilerek Pençe-2 ismiyle planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini dile getiren Zincir, şunları söyledi:



"Bu operasyonlarda bugüne kadar 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 287 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 74 çeşitli cins ve çapta silah ve bu silahlara ait 40 bin 438 mühimmat ile 229 mayın, EYP ve EYP yapımında kullanılan 206 tüp ele geçirilmiştir. Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek, hudut güvenliğini ileriden sağlamak maksadıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarıyla başlatılan Pençe-3 operasyonu başarıyla devam etmektedir. Operasyonda bugüne kadar, 29 terörist etkisiz hale getirilmiş, 28 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 21 çeşitli cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiş, 60 mayın ve EYP tespit edilerek imha edilmiştir."



''TEKER TEKER ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR''

Pençe-3 Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini vurgulayan Zincir, "Pençe-3 Operasyonu'nda elde edilen kazanımları geliştirmek maksadıyla 13 Eylül 2019'dan itibaren operasyon doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir. Operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik alanın temizlenmesi planlanmıştır." diye konuştu.



Operasyonun planlandığı şekilde sürdüğünü aktaran Albay Zincir, şunları kaydetti:



"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler olan Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekatları ve kara ateş destek vasıtaları ile birçok kez vuruldu, vurulmaya devam etmektedir. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatımızla koordineli olarak icra edilen hava harekatları sonucu örgütün sözde yöneticileri teker teker etkisiz hale getirilmektedir. Pençe Harekatı'nın başladığı tarihten bugüne kadar, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı 417 teröristin 111'ini Pençe Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur. Etkisiz hale getirilen 417 teröristin 357'sinin düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirilmiş olması, hava harekatlarının etkinliğini ortaya koymaktadır."



Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlere rahmet dileyen, gazileri minnetle yad eden Zincir, "Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere, iç ve dış her türlü tehdide karşı şu ana kadar yürüttüğü mücadeleyi bundan sonra da giderek artan bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir." şeklinde konuştu.



KOMANDOLAR BÖLGEDE



Askeri kaynaklar, Pençe-3 Harekatı'nın genişletilmesine ilişkin, "Yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi. Doğuya doğru genişletilen harekat bölgesinin özelliği teröristlerin yoğun bir şekilde kış döneminde kış tertiplenmesi olarak ifade ettiğimiz tertiplenmeye geçeceği bölge." ifadesini kullandı.



Teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi için söz konusu bölgenin kontrol altına alınmasına devam edildiğini aktaran kaynaklar, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi." değerlendirmesinde bulundu.



Pençe harekatları kapsamında 370 kilometrelik alanda operasyonların sürdüğünü vurgulayan askeri kaynaklar, operasyonlarla hudut emniyetinin ileriden sağlandığını vurguladı.



Kandil bölgesine de bir harekat olup olmayacağına yönelik soruya ise kaynaklar, "İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz." yanıtını verdi.