MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 107 olduğunu duyurdu.

Anadolu Ajansı - DHA 21.08.2020 - 11:35 | Son Güncelleme : 21.08.2020 - 11:39

MSB: Pençe Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur" denildi.

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