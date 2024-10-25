MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.
Pençe-Kilit bölgesinde yapılan son operasyonda 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık açıklamasında operasyonların bölgede tek bir terörist dahil kalmayıncaya kadar süreceği vurgulandı.
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