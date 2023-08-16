MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere ait mühimmatların yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait 37 bin 480 piyade tüfeği mermisi, 50 el bombası, 94 tanksavar mermisi, 134 sevk fişeği, 880 makineli tüfek fişeği, 5 varil motorin ele geçirildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2023
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen… pic.twitter.com/PAIaG7BcZa
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