MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere ait mühimmatların yakalandığını açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait 37 bin 480 piyade tüfeği mermisi, 50 el bombası, 94 tanksavar mermisi, 134 sevk fişeği, 880 makineli tüfek fişeği, 5 varil motorin ele geçirildi.

