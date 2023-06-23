MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Kilit operasyon bölgesinde terörsitlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki bölgede yapılan tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada tarama faaliyetleri sırasında, 20 piyade tüfeği, kullanılmaz durumda 2 makineli tüfek, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 32 sevk fişeği, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 1 hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 dron kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu spreyin ele geçirildiği bildirildi.