MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe - Kilit operasyon bölgesinde, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlığı, Pençe - Kilit bölgesinde terörsitlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ’ın kuzeyindeki bölgede yapılan tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada tarama faaliyetleri sırasında, 20 piyade tüfeği, kullanılmaz durumda 2 makineli tüfek, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 32 sevk fişeği, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 1 hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 dron kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu spreyin ele geçirildiği bildirildi.

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