MSB: Pençe-Kilit Harekatı'nda 931 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 931 teröristin  etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Pençe-Kilit Harekatı'nda 931 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi!  Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hale getirildiğini açıklayan MSB, değişik çaplarda toplam bin 970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

2 bin 741 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildiği de belirtilirken bin 21 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirildiğini açıklayan MSB, terörle mücadelenin devam ettiğinin altını çizdi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

MSB, 47'si sonb bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bu yana bin teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtip, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur." açıklamasında bulundu.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI’NIN ZİYARETİ

MSB kaynakları, Ukrayna Savunma Bakanı’nın Ankara ziyaretinde nelerin görüşüldüğüne dair sorulara şu cevabı verdi:

"Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Rüstem Umerov’u ülkemizde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduk. Oldukça samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmede Ukrayna’nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz, Karadeniz’de gerilimin önlenmesi gerektiğine olan inancımız ve Montrö Sözleşmesi’ni tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Karadeniz Tahıl Girişiminin yenilenmesi için gayretlerimiz dile getirilmiştir."

TASARRUF TEDBİRLERİ

Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanlığı’nın tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:
“Hâlihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Söz konusu yeni tedbirler kapsamında; Bakanlığımızın Savunma ve Güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir.”

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